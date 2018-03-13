Как распознать скрытый смысл известных символов

Символы, о назначении которых мало кому известно

Человек повсеместно встречает знакомые ему символы и даже не задумывается об их происхождении и значении. Они настолько прочно укрепились в сознании, что настоящее их предназначение может сильно удивить современных граждан. Перевернутый крест

В отдельных храмах христианского направления можно лицезреть перевернутый крест, который сейчас считают антихристианским символом. Однако, согласно Библии, апостола Петра намеревались распять подобно Иисусу , но тот заявил, что недостоин подобной чести и попросил провести эту процедуру вниз головой. Поэтому в религии перевернутый крест воспринимается символом терпения, а также смирения.

Череп и кости

Сейчас подобный символ часто ассоциируется с пиратством, но «Веселый Роджер» в действительности был знаком лишь одного пирата — Эдварда Инглэнда. Изначально этот символ олицетворял смерть и возрождение, ведь человеческие кости не подвергались процессу тления. Часто такое обозначение можно наблюдать на полотнах именитых художников и, кроме того, на воротах старых кладбищ.

Олимпийские кольца

Считается, что они служат символом пяти континентов, для которых предназначен свой цвет. Однако Пьер де Кубертен при создании этого символа считал, что из данных цветов и традиционного белого фона возможно сложить флаги всех государств мира.

Трикветр

Он знаком современным гражданам благодаря популярному в прошлом сериалу «Зачарованные», но трикветр имеет весьма древнюю историю. В бронзовом веке на территории Европы он служил обозначением положения Солнца и Луны, олицетворяя собой различные природные циклы. Кроме того, он использовался кельтами и скандинавами.

Ихтис

Этот символ считают древним знаком Христа, изображаемым в виде рыбы, поскольку первые буквы слов, которыми именуют Иисуса, в переводе с греческого звучат как «рыба». Часто этот символ можно наблюдать на багажниках авто христиан, но изначально его применяли, чтобы зашифровать имя Иисуса в ходе гонений.

Фонарь Джека

По существующей легенде, Джек решил пойти на сделку с дьяволом, поэтому его не впустили ни в рай, ни в ад, и ему пришлось бродить по земле. Путь свой он освещал фонарем, который смастерил из репы, поэтому изначально люди использовали этот овощ. Кельты размещали вышеуказанный фонарь на окна, дабы заблудшие души имели возможность отыскать путь, а со временем его заменили на более презентабельную тыкву.

Красный крест

Международный Красный Крест имеет свой символ, который очень похож на флаг Швейцарии, поскольку эта организация возникла именно там. Однако мусульманские государства не желали использовать знак, который бы ассоциировался с христианством, поэтому для них придумали полумесяц, а в Израиле внедрили религиозно нейтральный символ, которым служит красный кристалл.