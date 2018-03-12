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В Англии обнаружено то самое кольцо хоббитов
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В Англии обнаружено то самое кольцо хоббитов 

Trendymen 12 марта 2018
Фото: Trendymen
Кольцо Саурона из знаменитой трилогии Толкиена «Властелин колец» существует на самом деле. Более того, оно действительно проклято еще со времен Древнего Рима.
Римская элита в Британии показывала свой статус необычными кольцами-печатками характерной квадратной формы с определенными надписями и символами. Эти кольца были названы археологами Бранкастерскими, по месту обнаружения.
Так называемое кольцо Сильваниуса было обнаружено около Сильчестера, в Хэмпшире, Англия, в 1785 году. Кольцо принадлежало члену римского высшего общества по имени Сильвиан, но его украл человек по имени Сеникиус — Сильвиан знал вора и даже оставил в храме специальное проклятие.
Это кольцо и стало прототипом Кольца Всевластия. Профессор Марк Хортон опубликовал монографию, где указал, что Толкиен лично участвовал в изучении храма, где была обнаружена свинцовая табличка с проклятием, а потом и само кольцо. Находка вдохновила писателя на создание одного из самых великих фэнтези-романов XX века.
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