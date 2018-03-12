В Англии обнаружено то самое кольцо хоббитов

Кольцо Саурона из знаменитой трилогии Толкиена «Властелин колец» существует на самом деле. Более того, оно действительно проклято еще со времен Древнего Рима.

Римская элита в Британии показывала свой статус необычными кольцами-печатками характерной квадратной формы с определенными надписями и символами. Эти кольца были названы археологами Бранкастерскими, по месту обнаружения.

Так называемое кольцо Сильваниуса было обнаружено около Сильчестера, в Хэмпшире, Англия, в 1785 году. Кольцо принадлежало члену римского высшего общества по имени Сильвиан, но его украл человек по имени Сеникиус — Сильвиан знал вора и даже оставил в храме специальное проклятие.

Это кольцо и стало прототипом Кольца Всевластия. Профессор Марк Хортон опубликовал монографию, где указал, что Толкиен лично участвовал в изучении храма, где была обнаружена свинцовая табличка с проклятием, а потом и само кольцо. Находка вдохновила писателя на создание одного из самых великих фэнтези-романов XX века.