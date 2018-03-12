На СКЖД установят устройства, останавливающие поезд при аварии?

Что это за чудо техники?

Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), сейчас устанавливают устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС).

Основа УКСПС — это датчики. Если поезд сходит с рельсов, разрушаются детали датчика. Это приводит к увеличению электрического сопротивления цепи, состоящей из датчиков и перемычек. Когда меняется электрическое сопротивление цепи, специальная аппаратура улавливает это. Срабатывает специальный предупредительный светофор, который закрывается, и поезд не может проехать.