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На СКЖД установят устройства, останавливающие поезд при аварии?
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На СКЖД установят устройства, останавливающие поезд при аварии? 

АиФ Ставрополье 12 марта 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Что это за чудо техники?
Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), сейчас устанавливают устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС).
Основа УКСПС — это датчики. Если поезд сходит с рельсов, разрушаются детали датчика. Это приводит к увеличению электрического сопротивления цепи, состоящей из датчиков и перемычек. Когда меняется электрическое сопротивление цепи, специальная аппаратура улавливает это. Срабатывает специальный предупредительный светофор, который закрывается, и поезд не может проехать.
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