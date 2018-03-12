Совпадение века: они сделали идентичные фото 

1/5 3 марта фотограф Рон Рисман опубликовал в соцсетях удивительно красивый снимок маяка в Англии. С разрешения автора один из местных телеканалов показал фотографию в своем сюжете. После этого на автора посыпались объявления в плагиате и краже изображения. Фото: Ron Risman

2/5 А вот другая фотография маяка, сделанная в тот же день и... практически в ту же секунду! Ее автор - Эрик Гендрон, и он больше всех был удивлен таким поразительным совпадением. Фото: Эрик Гендрон

3/5 Чтобы убедиться в том, что это две разные фотографии, Рон Рисман наложил один снимок на другой в Photoshop. Несмотря на то, что на первый взгляд снимки практически идентичны, фактически изображения имеют несколько отличий. Фото: Соцсети

4/5 Уже по прошествии времени фотографы узнали, что стояли рядом друг с другом - на расстоянии 28 метров. Молодые люди друг друга не знали и не планировали совместную съемку. Фото: Соцсети