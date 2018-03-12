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Совпадение века: они сделали идентичные фото
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Совпадение века: они сделали идентичные фото 

Рамблер 12 марта 2018
Два фотографа случайно сделали совершенно одинаковые кадры и оба прославились, а теперь спорят.
1/5  3 марта фотограф Рон Рисман опубликовал в соцсетях удивительно красивый снимок маяка в Англии. С разрешения автора один из местных телеканалов показал фотографию в своем сюжете. После этого на автора посыпались объявления в плагиате и краже изображения.
Фото:
2/5  А вот другая фотография маяка, сделанная в тот же день и... практически в ту же секунду! Ее автор - Эрик Гендрон, и он больше всех был удивлен таким поразительным совпадением.
Фото:
3/5  Чтобы убедиться в том, что это две разные фотографии, Рон Рисман наложил один снимок на другой в Photoshop. Несмотря на то, что на первый взгляд снимки практически идентичны, фактически изображения имеют несколько отличий.
Фото:
4/5  Уже по прошествии времени фотографы узнали, что стояли рядом друг с другом - на расстоянии 28 метров. Молодые люди друг друга не знали и не планировали совместную съемку.
Фото:
5/5  Вот так миру стали известны целых два восхитительных снимка!
Фото:
Фотограф из Англии опубликовал снимок маяка в соцсетях, но в одном из комментариев автор прочитал обвинение в плагиате и краже чужой работы. Это стало началом длинной и увлекательной истории.
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