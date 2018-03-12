Арестован глава фирмы, снабжавший наркодилеров смартфонами с шифрованием

Представители ФБР арестовали генерального директора американской компании Phantom Secure, которая, по их мнению, продавала защищенные смартфоны на платформах BlackBerry и Android наркоторговцам и другим преступникам. Власти считают, что фирма «модернизировала» гаджеты специально для бандитов, сообщает Motherboard.

"Мы считаем, что глава Phantom Secure Винсент Рамос прекрасно знал, для каких целей предназначена его продукция", — заявили представители ФБР.

Помимо американских спецслужб, деятельностью компании заинтересовались полицейские из Канады и Австралии. Зарубежные стражи порядка уверены, что фирма специально создавалась для занятия незаконной деятельностью.

Сотрудники Phantom Secure перепрошивали смартфоны и отключали у них камеры, микрофоны и некоторые другие функции, с помощью которых владельцев гаджетов можно было бы отследить.

Среди клиентов компании были, в том числе, представители крупнейшего мексиканского наркокортеля Синалоа

Сотрудник канадской полиции под прикрытием рассказал, что когда он спросил у представителей Phantom Secure, подходят ли их смартфоны для отправки метамфетамина в Монреаль, те ответили: «Наши устройства были разработаны специально для этого».

Какое наказание грозит главе Phantom Secure и его подчиненным, не сообщается.