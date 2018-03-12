Ещё
Арестован глава фирмы, снабжавший наркодилеров смартфонами с шифрованием
Далее:
Читайте также:
Ещё

Арестован глава фирмы, снабжавший наркодилеров смартфонами с шифрованием 

Вести.Ru 12 марта 2018
Фото: Chip.ru
Представители ФБР арестовали генерального директора американской компании Phantom Secure, которая, по их мнению, продавала защищенные смартфоны на платформах BlackBerry и Android наркоторговцам и другим преступникам. Власти считают, что фирма «модернизировала» гаджеты специально для бандитов, сообщает Motherboard.
"Мы считаем, что глава Phantom Secure Винсент Рамос прекрасно знал, для каких целей предназначена его продукция", — заявили представители ФБР.
Помимо американских спецслужб, деятельностью компании заинтересовались полицейские из Канады и Австралии. Зарубежные стражи порядка уверены, что фирма специально создавалась для занятия незаконной деятельностью.
Сотрудники Phantom Secure перепрошивали смартфоны и отключали у них камеры, микрофоны и некоторые другие функции, с помощью которых владельцев гаджетов можно было бы отследить.
Среди клиентов компании были, в том числе, представители крупнейшего мексиканского наркокортеля Синалоа.
Сотрудник канадской полиции под прикрытием рассказал, что когда он спросил у представителей Phantom Secure, подходят ли их смартфоны для отправки метамфетамина в Монреаль, те ответили: «Наши устройства были разработаны специально для этого».
Какое наказание грозит главе Phantom Secure и его подчиненным, не сообщается.
Вести.Ru: последние новости
Часы короля Фарука поставили рекорд на аукционе Christie's Корейцы создали антистрессовые наушники, в которых нельзя слушать музыку Британские исследователи выяснили причину смерти А.П.Чехова
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек82
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение