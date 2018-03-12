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Google представила избавляющую от похмелья комнату
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Google представила избавляющую от похмелья комнату 

dom.lenta.ru 12 марта 2018
Фото: dom.lenta.ru
Компания Google на фестивале South by Southwest в американском штате Техас представила «умный дом», управляемый голосовым помощником Google Assistant. Голосом управляются 12 помещений особняка Fun House в Остине, территория его участка и расположенный на ней автомобиль-лоурайдер. Об этом сообщает блог 9to5Google.
В саду Fun House с помощью голосового помощника можно включить оросители или заставить танцевать декоративные статуи фламинго. Google Assistant позволяет управлять автомобилем, на котором гости особняка передвигаются по участку.
Внутри дома автоматизировано 12 помещений. Например, в гостиной можно голосом включить трансляцию сериала с Netflix, на кухне — велеть смешать коктейль с текилой, а в спальне предусмотрены решения, облегчающие похмелье.
В частности, с помощью Google Assistant можно уменьшить интенсивность освещения и включить тихую музыку. Предусмотрена также роботизированная рука, которая поможет поднять белье с пола, чтобы хозяину не пришлось нагибаться.
В конце 2017 года подразделение немецкой автостроительной компании Porsche Digital заказало стартапу home-iX проект по созданию взаимосвязи между «умным домом», автомобилями, мобильными устройствами и цифровыми помощниками.
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