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Представлен метод извлечения данных с физически изолированных ПК с помощью колонок и наушников
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Представлен метод извлечения данных с физически изолированных ПК с помощью колонок и наушников 

SecurityLab.ru 13 марта 2018
Команда исследователей из Университета имени Бен-Гуриона (Израиль) разработала новый метод для извлечения данных с физически изолированных компьютеров с помощью колонок и наушников. На данный момент техника, получившая название MOSQUITO, является экспериментальной и до сих пор не использовалась в реальных атаках.
Метод предполагает использование техники, известной как jack retasking (переназначение аудиоразъемов), что позволяет эффективно превратить динамик в микрофон. В минувшем году исследователи уже задействовали данную технику в проекте Speake (a) r с целью «превращения» наушников в микрофоны и записи аудио и разговоров.
В этот раз эксперты решили развить идею дальше. По их словам, вредоносное ПО, установленное на физически изолированном компьютере, может преобразовывать локальные файлы в аудиосигналы и передавать их на другой компьютер через подключенные колонки или наушники. Далее второй компьютер, также зараженный вредоносным ПО, с помощью техники jack retasking превращает колонки или наушники в микрофон, получает модулированный сигнал и конвертирует его в обратно в файл данных.
Специалисты разработали протокол, модулирующий двоичные данные в аудиосигналы, и протестировали атаку на расстоянии от 1 до 9 метров. Скорость передачи данных с компьютера на компьютер варьировалась от 1800 бит/с до 1200 бит/с в эксперименте, когда колонки находились напротив друг друга и издавали звук в слышимом для человека диапазоне (ниже 18 кГц).
Скорость передачи данных снижалась в случаях, если колонки были повернуты в разные стороны, расстояние между ними увеличивалось, изменялась частота аудиосигнала или использовались наушники. В эксперименте тестировалось три типа наушников — накладные, вкладыши и наушники с герметичной силиконовой накладкой. В последних двух случаях скорость передачи данных снизилась до 300 — 600 бит/с, а в первом — до 250 бит/с. Данный фактор объясняется тем, что наушники направляют звуковые волны в определенном направлении и для эффективного извлечения данных устройства должны располагаться на очень близком расстоянии друг от друга.
На скорость передачи данных влияют и другие факторы, такие как окружающий шум и разговоры. Однако это препятствие можно обойти, если для эксфильтрации данных использовать более высокие частоты (больше 18 кГц), пояснили исследователи.
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