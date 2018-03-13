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Пирсинг пальца вместо обручального кольца
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Пирсинг пальца вместо обручального кольца 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: @v.a.karsiyakatattoo
Не все любят носить кольца и причины тому разные: слетает, жмет, мешается, аллергия на металл и много других аргументов против. Когда-то обручальные кольца по этим или каким-то иным причинам уже предлагали заменять татуировками на безымянном пальце. Кому-то эта идея наверняка понравилась, но сказать, что прижилась — трудно.
@patrysiekk
Но мир не стоит на месте, а мода тем более. Теперь для любителей особой экзотики салоны предлагают новый вариант альтернативы стандартным кольцам — пирсинг на пальце. Это может быть просто драгоценный камень, вживленный в кожу, или кольцо, которое частично пройдет под ней.
@fili.loveskush
Немного дикая идея моментально вызвала бурю обсуждений в Сети и, конечно, нашла как и ярых противников, так и тех, кто посчитал ее оригинальной и вполне приемлемой.
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