Пирсинг пальца вместо обручального кольца

Не все любят носить кольца и причины тому разные: слетает, жмет, мешается, аллергия на металл и много других аргументов против. Когда-то обручальные кольца по этим или каким-то иным причинам уже предлагали заменять татуировками на безымянном пальце. Кому-то эта идея наверняка понравилась, но сказать, что прижилась — трудно.

@patrysiekk

Но мир не стоит на месте, а мода тем более. Теперь для любителей особой экзотики салоны предлагают новый вариант альтернативы стандартным кольцам — пирсинг на пальце. Это может быть просто драгоценный камень, вживленный в кожу, или кольцо, которое частично пройдет под ней.

@fili.loveskush

Немного дикая идея моментально вызвала бурю обсуждений в Сети и, конечно, нашла как и ярых противников, так и тех, кто посчитал ее оригинальной и вполне приемлемой.