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Лекарства будут тестировать на виртуальных крысах
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Лекарства будут тестировать на виртуальных крысах 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Сегодня лаборатории тестируют лекарства и косметику на мышах, крысах и кроликах. Однако в последнее время все больше людей высказываются против таких методов, считая их слишком жестокими.
И, похоже, подобный подход скоро может действительно остаться в прошлом. Команда ученых из Оксфордского университета долгое время изучала возможность использования компьютерных симуляций для проведения доклинических тестов.
Они создали программное обеспечение под названием Virtual Assay. С помощью компьютерной модели ученые провели тысячи симуляций, чтобы проследить, как 62 препарата влияют на клетки сердца человека. Затем результаты сравнили с исследованиями, проведенными на животных. Оказалось, что новое программное обеспечение позволило получить идентичные результаты.
Элиза Пассини, которая занималась разработкой проекта, выразила надежду на то, что новая технология поможет в будущем спасти множество животных. По ее словам Virtual Assay уже используется четырьмя фармацевтическими компаниями при разработке лекарств.
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