Лекарства будут тестировать на виртуальных крысах

Сегодня лаборатории тестируют лекарства и косметику на мышах, крысах и кроликах. Однако в последнее время все больше людей высказываются против таких методов, считая их слишком жестокими.

И, похоже, подобный подход скоро может действительно остаться в прошлом. Команда ученых из Оксфордского университета долгое время изучала возможность использования компьютерных симуляций для проведения доклинических тестов.

Они создали программное обеспечение под названием Virtual Assay. С помощью компьютерной модели ученые провели тысячи симуляций, чтобы проследить, как 62 препарата влияют на клетки сердца человека. Затем результаты сравнили с исследованиями, проведенными на животных. Оказалось, что новое программное обеспечение позволило получить идентичные результаты.

Элиза Пассини, которая занималась разработкой проекта, выразила надежду на то, что новая технология поможет в будущем спасти множество животных. По ее словам Virtual Assay уже используется четырьмя фармацевтическими компаниями при разработке лекарств.