Устройство для прогулок по воде

В сети появилась информация о новом изобретении, которое позволяет гулять, бегать и прыгать по воде.

Технология представляет собой мат, похожий на те, что были на уроках физкультуры. Только наполнение этих матов, кажется, далеко не одинаковое.

Новое изобретение от компании WaterMat изготовлено из супер прочного специализированного пеноматериала, который при любых обстоятельствах не способен пойти ко дну. Суммарный вес, готовый выдержать такая платформа, составляет чуть больше 500 килограммов, а длина ее приближается к семи метрам.

Одним из плюсов новой технологии является ее легкость при транспортировке. Водный мат можно легко скрутить и положить подмышку, особенно если вы взрослый человек.

Прежде всего, водный мат подойдет для курортного отдыха, на который собралась большая компания друзей или веселая семья. В сущности же, на мате можно спать, есть, пить и заниматься другими любимыми вещами даже в одиночку.

Компании WaterMat позиционирует свое новое изобретение как портативный остров. На ее сайте представлены разные модели, самая бюджетная версия стоит 450 долларов, а самая продвинутая 1350 долларов.