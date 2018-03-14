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Очки для вычисления преступников создали в Китае
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Очки для вычисления преступников создали в Китае 

Рамблер 14 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее 2"
Компания LLVision выпустила аксессуар, позволяющий в режиме реального времени анализировать лица людей и сверять их с базой правонарушителей.
Благодаря встроенным камерам, "умные" очки могут практически моментально опознать людей и автомобили, которые находятся в розыске.
Информация о возможном преступнике передается полицейскими на общий сервер и проверяется. Если данные о правонарушении подтвердятся, очки "подсветят" подозреваемого, а полицейские смогут его арестовать.
Сейчас полицейские Пекина тестируют новый аксессуар и, как утверждают некоторые источники, очки уже отлично себя зарекомендовали: стражи правопорядка уже задержали нескольких преступников.
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