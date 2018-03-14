Очки для вычисления преступников создали в Китае

Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее 2"

Компания LLVision выпустила аксессуар, позволяющий в режиме реального времени анализировать лица людей и сверять их с базой правонарушителей.

Благодаря встроенным камерам, "умные" очки могут практически моментально опознать людей и автомобили, которые находятся в розыске.

Информация о возможном преступнике передается полицейскими на общий сервер и проверяется. Если данные о правонарушении подтвердятся, очки "подсветят" подозреваемого, а полицейские смогут его арестовать.

Сейчас полицейские Пекина тестируют новый аксессуар и, как утверждают некоторые источники, очки уже отлично себя зарекомендовали: стражи правопорядка уже задержали нескольких преступников.