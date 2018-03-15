Корейцы придумали наушники со встроенным массажером

Южнокорейские умельцы из компании FUMAN придумали наушники под названием NIRVANA, которые во время прослушивания музыки будут массажировать вам голову.

Разработчики технологической новинки утверждают, что специальные щупы, встроенные в устройство, будут оказывать благотворное воздействие на ваш блуждающий нерв.

Это поможет успокоить нервную систему и расслабиться хоть на некоторое время в этом безумном мире.

Для того, чтобы поставить производство на конвейер, корейцы решили запустить краудфандинговую кампанию на Kickstarter. Для начала они хотят собрать 20 тыс. долларов. На данный момент пользователи платформы пожертвовали почти половину от этой суммы.

Возвращаясь к блуждающему нерву, стоит сказать, что его стимуляция приводит к улучшению памяти и влияет на качество сна. Вдобавок к этому, у человека пропадает чувство страха и тревоги.

Инженеры из FUMAN позаботились о потенциальных пользователях и сделали универсальным размер своих наушников. Для релаксационных практик было придумано четыре режима: утренняя медитация, здоровый сон, глубокое расслабление и прилив сил в течение дня.

Для всех, кто сделает предзаказ наушников, цена будет составлять 179 долларов. Обычная розничная цена устройства — 199 долларов.

Сама концепция массажирующих наушников разрабатывалась компанией еще с весны 2016 года.

Массовое производство нового гаджета должно запуститься в мае 2018 года.

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