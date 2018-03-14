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В Вене продан самый дорогой фотоаппарат в истории
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В Вене продан самый дорогой фотоаппарат в истории 

Рамблер 14 марта 2018
Фото: Westlicht Photographica Auction
Одну из первых фотокамер Leica купили на аукционе почти за 3 миллиона долларов.
В минувшую субботу в столице Австрии состоялся аукцион Westlicht, на котором продали редкую фотокамеру Leica. Новым владельцем стал коллекционер из Азии, ему пришлось заплатить рекордные $2,976 млн  Основатель компании Эрнст Лейтц в 1923 году создал 25 таких камер, а их серийный выпуск был налажен только спустя два года. Но до наших дней в рабочем состоянии сохранились только три из них.
Ранее камера принадлежала американцу Джеймсу Джаннарду, основавшему известный бренд спортивной оптики и экипировки Oakly.
Как сообщает аукционный дом, предыдущая камера той же — нулевой — была продана в 2012 году за $2,66 млн
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