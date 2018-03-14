В Вене продан самый дорогой фотоаппарат в истории

Одну из первых фотокамер Leica купили на аукционе почти за 3 миллиона долларов.

В минувшую субботу в столице Австрии состоялся аукцион Westlicht, на котором продали редкую фотокамеру Leica. Новым владельцем стал коллекционер из Азии, ему пришлось заплатить рекордные $2,976 млн Основатель компании Эрнст Лейтц в 1923 году создал 25 таких камер, а их серийный выпуск был налажен только спустя два года. Но до наших дней в рабочем состоянии сохранились только три из них.

Ранее камера принадлежала американцу Джеймсу Джаннарду, основавшему известный бренд спортивной оптики и экипировки Oakly.

Как сообщает аукционный дом, предыдущая камера той же — нулевой — была продана в 2012 году за $2,66 млн