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Самый старый пистолет в мире: уникальная находка
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Археологи нашли в Колорадо пистолет времен средневековой Европы 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: Don't Panic
Ученые из университета Колорадо идентифицировали хранящиеся в местном музее фрагменты испанского пистолета, обнаруженные ранее в 40 километрах к югу от Гранд-Джанкшн. Возраст огнестрельного оружия составил 500 лет. Об этом сообщает журнал Smithsonian Magazine.
Найденное оружие представляет собой пружинный рычаг, известный как «собачка» и характерный для пистолетов XVI века. Благодаря сравнительному анализу металла удалось определить возраст артефакта.
С помощью открытия стало ясно, что испанские конкистадоры появились в северном Колорадо на сто лет раньше.
Исследователи выдвинули несколько версий относительно того как дорогостоящее оружие оказалось на границе штатов Юта и Колорадо. По одной из гипотез — пистолет стал частью торговой сделки испанцев с коренными индейскими племенами.
Однако большинство ученых склоняются к мысли, что пистолет был потерян в ходе одной из неизвестных науке военных экспедиций. В пользу этой версии свидетельствуют другие находки — куски брони и кинжал-рондель, популярный в Европе периода позднего Средневековья.
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