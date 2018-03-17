Сеть супермаркетов продает «драконьи яица» к Пасхе

Сеть британских супермаркетов Morrisons объявила о старте продаж ограниченной серии «драконьих яиц» из «Игры престолов» к Пасхе

Сеть британских супермаркетов Morrisons объявила о старте продаж ограниченной серии «драконьих яиц» из «Игры престолов» к Пасхе.

Пасхальные яйца изготавливаются из бельгийского молочного шоколада. Кондитерские изделия покрывают шоколадной массой таким образом, что они напоминают настоящую чешую, пишет Metro.uk. Еще более магическими яйца выглядят за счет красной и золотой посыпки.

Новинка стоимостью £6 (около 475 руб.) будет доступна в 430 супермаркетах Morrisons по всей Великобритании.