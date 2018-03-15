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Эйфелевой башне хотят вернуть исторический цвет
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Эйфелевой башне хотят вернуть исторический цвет 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: depositphotos
Парижане всерьез задумались о возращении Эйфелевой башне исторического цвета. Дело в том, что когда сооружение только построили в 1889 году, она имела насыщенный красный цвет. Но вот уже много лет главный символ столицы Франции неизменно окрашивают в коричневый.
Окончательное решение пока не принято властями, но если большинством голосов будет решено вернуть башне исторический облик, то работы могут начаться уже в грядущем октябре.
Предварительный подсчет расходов показал, что для этого рабочим потребуется 60 тонн краски.
Изначально сооружение красили в красный для защиты башни от ржавчины.
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