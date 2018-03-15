Эйфелевой башне хотят вернуть исторический цвет

Парижане всерьез задумались о возращении Эйфелевой башне исторического цвета. Дело в том, что когда сооружение только построили в 1889 году, она имела насыщенный красный цвет. Но вот уже много лет главный символ столицы Франции неизменно окрашивают в коричневый.

Окончательное решение пока не принято властями, но если большинством голосов будет решено вернуть башне исторический облик, то работы могут начаться уже в грядущем октябре.

Предварительный подсчет расходов показал, что для этого рабочим потребуется 60 тонн краски.

Изначально сооружение красили в красный для защиты башни от ржавчины.