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Дизайнер из Дубаи придумал шлем в виде лысой головы
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Дизайнер из Дубаи придумал шлем в виде лысой головы 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: behance.net
Мотоциклетный шлем в виде лысой головы, несомненно, станет трендом сезона среди мужчин.
Необычные шлемы были представлен на выставке дизайна в Дубаи. Автор — дизайнер цифровой печати Джон Мулюр. Все четыре шлема в точности повторяли контуры человеческой головы. Издалека такой шлем создает полную иллюзия своего отсутствия, но вблизи очки, козырек и шлейка не дадут обмануться.
Автор считает свое творение воплощением "сверхнатурализма" в дизайне. Несмотря на свой нестандартный дизайн, шлемы отлично выполняют свою главную функцию — защищать.
Шлем можно будет купить по индивидуальному заказу, но многие уверены, что такой шлем может изготовить любой, кто хоть немного умеет работать с цифровой печатью.
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