Дизайнер из Дубаи придумал шлем в виде лысой головы

Мотоциклетный шлем в виде лысой головы, несомненно, станет трендом сезона среди мужчин.

Необычные шлемы были представлен на выставке дизайна в Дубаи. Автор — дизайнер цифровой печати Джон Мулюр. Все четыре шлема в точности повторяли контуры человеческой головы. Издалека такой шлем создает полную иллюзия своего отсутствия, но вблизи очки, козырек и шлейка не дадут обмануться.

Автор считает свое творение воплощением "сверхнатурализма" в дизайне. Несмотря на свой нестандартный дизайн, шлемы отлично выполняют свою главную функцию — защищать.

Шлем можно будет купить по индивидуальному заказу, но многие уверены, что такой шлем может изготовить любой, кто хоть немного умеет работать с цифровой печатью.