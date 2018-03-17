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«Не только кокошник»: тест на знание народного костюма
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«Не только кокошник»: тест на знание народного костюма 

Рамблер 17 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Морозко"
Русский национальный костюм мы чаще всего представляем по фильмам, а не по музейным образцам, в редких случаях — по картинам. Наши представления о нем обычно ограничиваются кокошником, сарафаном, рубахой-косовороткой и лаптями.
Однако на самом деле русский костюм заметно отличался друг от друга в зависимости от края, кроме того, существовала важная разница между северным и южным вариантами одежды. Например, основой северной женского костюма был все тот же сарафан, а южного — юбка.
Пройдите наш тест и проверьте, насколько вы разбираетесь в национальной одежде.
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