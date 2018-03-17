«Не только кокошник»: тест на знание народного костюма

Русский национальный костюм мы чаще всего представляем по фильмам, а не по музейным образцам, в редких случаях — по картинам. Наши представления о нем обычно ограничиваются кокошником, сарафаном, рубахой-косовороткой и лаптями.

Однако на самом деле русский костюм заметно отличался друг от друга в зависимости от края, кроме того, существовала важная разница между северным и южным вариантами одежды. Например, основой северной женского костюма был все тот же сарафан, а южного — юбка.