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Нужно ли заклеивать камеру на ноутбуке
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Нужно ли заклеивать камеру на ноутбуке 

Don't Panic 18 марта 2018
Фото: Don't Panic
В прошлом году пресса получила снимки рабочего стола Марка Цукерберга. Главной новостью стала заглушка из скотча, стоящая на камере его ноутбука. Многие задались вопросом, нужно ли заклеивать и камеру на своем компьютере? Давайте разберемся.
Совсем недавно подобные действия могли вызывать в обществе друзей лишь смех. Дескать, да кому нужны данные с ноутбуков обычных людей — и существует ли вообще такая технология! Но такие мысли возникают только от технической неграмотности. Группа хакеров еще в 2013 году показала, как можно взломать камеру Macbook совершенно незаметно для пользователя.
Притом, опасность грозит не только любителям серфить по сети, но и тем кто раскошелился на умные телевизоры. Молодая парочка из Коннектикута, США, пожаловалась властям на то, что их интимное видео слили в сеть. Оказалось, теперь злоумышленники способны взломать вообще любой связанный с интернетом прибор и получить данные прямо с него.
Директор национальной разведки США, Джеймс Клэппер подтвердил, что развитие интернета вещей будет громадным подспорьем для кибержулья всех мастей.
Умные колонки (Echo от Amazon, или Google Home и так далее) собирают все данные о пользователе. И где гарантия конфиденциальности? Ее просто нет. Самое простое — взять кусочек скотча и заклеить свою камеру прямо сейчас.
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