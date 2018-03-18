Нужно ли заклеивать камеру на ноутбуке

В прошлом году пресса получила снимки рабочего стола Марка Цукерберга . Главной новостью стала заглушка из скотча, стоящая на камере его ноутбука. Многие задались вопросом, нужно ли заклеивать и камеру на своем компьютере? Давайте разберемся.

Совсем недавно подобные действия могли вызывать в обществе друзей лишь смех. Дескать, да кому нужны данные с ноутбуков обычных людей — и существует ли вообще такая технология! Но такие мысли возникают только от технической неграмотности. Группа хакеров еще в 2013 году показала, как можно взломать камеру Macbook совершенно незаметно для пользователя.

Притом, опасность грозит не только любителям серфить по сети, но и тем кто раскошелился на умные телевизоры. Молодая парочка из Коннектикута, США, пожаловалась властям на то, что их интимное видео слили в сеть. Оказалось, теперь злоумышленники способны взломать вообще любой связанный с интернетом прибор и получить данные прямо с него.

Директор национальной разведки США, Джеймс Клэппер подтвердил, что развитие интернета вещей будет громадным подспорьем для кибержулья всех мастей.