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Митральеза: самый безумный пулемет в истории
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Cамый безумный пулемет в истории 

Don't Panic 19 марта 2018
Фото: Don't Panic
Митральеза создавалась как особый тип залповой пушки, способной вести плотный заградительный огонь. Первую в истории митральезу изобрел капитан бельгийской армии Фафшампс в 1851 году, но использоваться она стала гораздо позже. Вот как был устроен этот недооцененный пулемет, который вполне мог бы преломить всю европейскую историю того времени.

Что это такое

Митральеза стала одним из самых ранних прототипов современного пулемета. Наряду с конструкциями Гатлинга, Гарднера и Норденфельта, митральеза успела поучаствовать в нескольких войнах. На самом деле, «Митрельеза» — общее название для систем залпового огня, стреляющих последовательно. Придумали и воплотили орудие в жизнь два французских инженера, Монтиньи и Реффи.

Конструкция митральезы

Инженеры разработали несколько типов митральезы, которые отличались друг от друга только в деталях. 37 нарезных стволов, спаянных вместе, устанавливались на артиллерийский лафет, что позволяло обеспечивать пушке некоторую мобильность. Скорость заряжания оставалась на впечатляющем уровне за счет единого блока с боеприпасами, который устанавливался вручную. Стрельба также не была автоматической: оператор вращал рукоять — чем быстрее, тем быстрее велся огонь. Благодаря сработанной работе бойцов орудие могло выпускать до 120 пуль в минуту.

Неоправданные ожидания

Конструкция Реффи стала топ-секретным оружием, использованным французами во франко-прусской войне. К сожалению, командование так и не сумело воспользоваться этим перспективным пулеметом правильно. Вместо того, чтобы стать джокером, способным изменить весь ход сражения, митральеза сыграла обычной фоской. Французские генералы решили использовать пулемет на дальних дистанциях, сочтя его чем-то вроде скорострельной артиллерийской пушки. На расстоянии же орудие было неточным и малоэффективным. Прусские орудия Круппа били гораздо точнее. Благодаря ошибке французского командования, вся Европа относилась к пулеметам снисходительно — и только Первая мировая война расставила все по своим местам.

Закрытие проекта

Перемирие, заключенное с Пруссией в мае 1871 года, стало концом не только войны, но и этого перспективного оружия. Митральезы еще пытались использовать парижане, но единственное на что она сгодилась был печальный расстрел коммунаров при подавлении Парижской Комунны — огонь велся почти вплотную. Небольшое количество митральез решила закупить Германия, чтобы разработать на ее основе свой собственный пулемет.

Потомки пулемета

Поняв основные ошибки, французские инженеры принялись разрабатывать новые типы скорострельных пушек. За основу была взята все та же митральеза, но переработанная кардинальным образом. Именно из нее «выросла» знаменитая Canon de 75 modèle 1897, способная в одну минуту расстрелять цель на дальности в целых шесть километров. Эпоха ручных пулеметов продолжалась очень недолго, пусть многие европейские армии и закупали их массово. Уже в 1890-х годах на фронт пришли более продвинутые конструкции: автоматические пулеметы Максима, пулемета Кольт-Браунинга M1895 и пулемета Хотчкиса.
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