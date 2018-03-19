Boeing 737 попал в Книгу рекордов Гиннесса

Американский концерн Boeing выпустил десятитысячный самолет Boeing 737. Юбилейный авиалайнер предназначен для американского лоукостера Southwest Airlines.

Boeing 737 признан самым продаваемым самолетом в истории и войдет в Книгу рекордов Гиннесса. Компания побила собственный мировой рекорд 2006 года: пятитысячная модель была признана самой массовой в истории пассажирской авиации.

Всего 12 лет потребовалось компании, чтобы добраться до очередного мирового рекорда. Производители отметили, что это произошло благодаря высокому спросу на эту модель. Кроме того, стало известно, что компания намерена увеличить темпы выпуска самолетов в месяц — с 47 до 52. На данный момент компания получила больше 4 тысяч заказов на самолет Boeing 737.