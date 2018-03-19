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Что скрывает древний медицинский документ
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Что скрывает древний медицинский документ 

Рамблер 19 марта 2018
Фото: @SLAClab
Современные технологии позволят восстановить тексты известного древнеримского врача Галена, который жил около 1800 лет назад.
Примерно в VI веке один из последователей Галена перевел его медицинский трактат на древнесирийский и записал этот текст на пергаменте. Поскольку кожа животного ценилась дорого, спустя пятьсот лет чернила соскоблили и поверх нанесли религиозные тексты.
Обнаружить первоначальный медицинский текст стало возможным с помощью метода, называемого рентгеновским флуоресцентным излучением. Частички железа, найденные на страницах документа, доказывают, что металл, вероятно, использовался для удаления исходного текста.
Ученые полагают, что сирийский перевод является самой древней известной копией манускрипта "О лекарствах и силе простых средств", написанной Галеном. Исследователи надеются, что полная расшифровка документа позволит получить новые сведения о древней медицине.
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