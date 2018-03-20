Чему учил первый русский учебник этикета

Первый русский учебник этикета «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов» был подготовлен по указанию царя Петра I, дабы рассказать о манерах настоящего русского дворянина.

Предполагается, что «Зерцало» составил епископ Рязанский и Муромский Гавриил (Бужинский). В первой части были помещены азбука, таблицы слогов, цифр и чисел, а также нравоучения из священного писания.