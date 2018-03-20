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Японцы продемонстрировали ошеломляющие возможности робота-аватара
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Японцы продемонстрировали ошеломляющие возможности робота-аватара 

РИА «ФедералПресс» 20 марта 2018
Этот гуманоидный робот с простой схемой управления был протестирован при дистанционном управлении с расстояния в 18900 километров, пишет N + 1. Оператор управляет роботом с помощью двух перчаток и рукояток, которые закреплены на лучах, движения которых аватар повторяет руками. Также оператор использует очки виртуальной реальности, чтобы видеть все, что окружает робота.Руки робота с высокой точностью копируют строение мышц и сухожилий человеческой руки. Робот может совершать точные аккуратные движения (поднимать яйцо или держать игральную карту) и при этом держать тяжелые предметы весом до 4 килограммов.
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