Японцы продемонстрировали ошеломляющие возможности робота-аватара

Этот гуманоидный робот с простой схемой управления был протестирован при дистанционном управлении с расстояния в 18900 километров, пишет N + 1. Оператор управляет роботом с помощью двух перчаток и рукояток, которые закреплены на лучах, движения которых аватар повторяет руками. Также оператор использует очки виртуальной реальности, чтобы видеть все, что окружает робота.Руки робота с высокой точностью копируют строение мышц и сухожилий человеческой руки. Робот может совершать точные аккуратные движения (поднимать яйцо или держать игральную карту) и при этом держать тяжелые предметы весом до 4 килограммов.