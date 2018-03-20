Создана кепка, которая обманывает систему распознавания лиц

Интересные новости технологий от учёных, которые смогли создать специальную кепку, которая помогает обойти системы распознавания лица по типу «Face ID» с помощью специальных датчиков, которые встроены в этот аксессуар одежды. Как утверждают создатели «гаджета», кепка работает с помощью специальных инфракрасных датчиков, встроенных в аксессуар и они помогают обойти систему защиты распознавания лиц. Датчики покрывают лицо специальной сеткой, которая либо вовсе скрывает личность человека, либо может выдать его за другого человека. С помощью экспериментов, учёные смогли обмануть систему распознавания в семидесяти процентах случаях, что является довольно неплохим результатом и возможно они смогут увеличить эффективность своих датчиков. Дата начала продаж специализированной кепки не сообщается.