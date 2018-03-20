Найден череп, который может принадлежать дракону 

Ученые пока не могут точно установить, кому принадлежит гигантский череп, найденный на восточном берегу Африканского континента. Однако очевидцы утверждают, что больше всего он похож на драконий.
Вторая версия — кости могут принадлежать гиппопотаму, но местные жители ставят под сомнение эту версию. Аборигены регулярно находят черепа бегемотов и могут без труда опознать их. Находка не похоже ни на что, виденное ими ранее.
Дальнейшие исследования, возможно, помогут понять, какому животному на самом деле принадлежал череп.
Пока все сообщения о найденных динозаврах оказывались мистификацией или останками неизвестных науке динозавров.