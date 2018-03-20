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Найден череп, который может принадлежать дракону
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Найден череп, который может принадлежать дракону 

Рамблер 20 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Ученые пока не могут точно установить, кому принадлежит гигантский череп, найденный на восточном берегу Африканского континента. Однако очевидцы утверждают, что больше всего он похож на драконий.
Вторая версия — кости могут принадлежать гиппопотаму, но местные жители ставят под сомнение эту версию. Аборигены регулярно находят черепа бегемотов и могут без труда опознать их. Находка не похоже ни на что, виденное ими ранее.
Дальнейшие исследования, возможно, помогут понять, какому животному на самом деле принадлежал череп.
Пока все сообщения о найденных динозаврах оказывались мистификацией или останками неизвестных науке динозавров.
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