Убойный звук: как «стреляет» акустическое оружие

Как акустическое оружие «стреляет» звуком

То, что звук может как лечить, так и калечить, люди поняли давно, но до последнего времени это знание почти не находило практического применения. Сегодня акустическое оружие успешно используется для разгона митингов и защиты от пиратов.

Колокола и трубы

Из самых ранних исторических примеров можно вспомнить знаменитые иерихонские трубы, когда во время осады Иерусалима войска Иисуса Навина при помощи звуков труб разрушили стены. Историческая достоверность этой атаки не подтверждена, но важен сам принцип: восприятие звуковой волны в качестве поражающего фактора.

Звук особой частоты может не только калечить, но и лечить. Сегодня уже научно доказано, что колокольный звон обладает целебным действием. При звоне в частотах более 25 кГц оболочки вредных микроорганизмов разрушаются, отчего теряют свою разрушительную силу. Колокольный звон не любят вирусы гепатита и гриппа. Погибают, впрочем, от колокольного звона не все вирусы, только около 40%.

Кроме того, в зоне звукового воздействия колокола из-за снижения гидродинамического сопротивления сосудов усиливается кровоток и лимфоток. На Руси с помощью колокольчика лечили мигрень и меланхолию. Считалось, что колокольный звон отлично пробуждает человека после бессонной ночи и отрезвляет после злоупотребления горячительными напитками.

Звукометрия вместо радаров

С развитием науки и техники военные стали всё больше внимания уделять потенциалу использования звука для боевых нужд. В частности, разрабатывал свое акустическое оружие вермахт, но Германия, к счастью, пошла по неверному пути. Немецкая звуковая пушка в качестве поражающей силы использовала звуки низкой частоты (инфразвук), который невозможно направить лучом в заданном направлении, поэтому от оружия страдали не только подопытные враги, но и сами операторы. Сегодня инфразвук используется для отпугивания грызунов и кротов на участках, для этого направленный луч не нужен.

Разработки по созданию акустического оружия направленного действия велись параллельно как в США, так и в СССР. Ещё в годы Первой и Второй мировой войны звукометрическое оборудование использовалось для распознавания приближающихся самолётов противника и определения расположения артиллерийских расчётов, но с развитием радаров, работающих на радиоволнах, интерес к акустическому оружию стал пропадать, так как оно было менее эффективно для поставленных целей.

Примером использования звука в качестве элемента

психологического подавления противника можно считать операцию танковых войск под Киевом, когда танки генерала Павла Рыбалко наступали на противника под мощный вой сирен. Наступление также сопровождалось световой атакой прожекторов ПВО. Совокупность этих методов привела к дезориентации немцев и их бегству.

Интерес к акустическому оружию вернулся во время Холодной волны. Это было связано, в первую очередь, с начавшимися разработками в области оружия нелетального действия. Нарастающая гражданская активность, когда на акции протеста и массовые марши стали выходить тысячи людей, показывала целесообразность этой работы. Гражданские — не военные, по ним из пулемётов стрелять не будешь, но держать под контролем недовольные массы необходимо.

Уже после Холодной войны с распространением локальных войн (Ирак, Афганистан, Сомали, Югославия) акустическое оружие нашло себе применение. Опыт показывал, что использование авиации и боевого оружия ведёт к значительным потерям среди мирного населения. Особенно актуально было акустическое оружие в разгоне массовых протестов и несанкционированных митингов.

Первым успешно используемым акустическим оружием стала произведенная в 2000 году компанией «American Technology Corp» звуковая пушка «LRAD». Это название — аббревиатура от «long range acoustic hailing device».

«LRAD» развивает звуковое давление силой в 162 дБ на расстоянии одного метра от прибора. Для человеческого уха такой звук опасен. Для сравнения: звук пожарной сирены — 80-90 дБ. Частота звуковых колебаний «LRAD» составляет 2100-3100 Гц. Звук прибора действует на нервную систему человека угнетающе и даже может привести к болевому шоку. Радиус поражения установки — от 100 до 300 метров, при этом звук слышен на 9 километров. Чем дальше от «LRAD» располагается человек, тем меньшее воздействие оказывает на него звук. В отличие от своих предшественников, «LRAD» весьма мобилен, его вес составляет 20 килограмм, диаметр установки — 83 см.

В 2005 году сомалийские пираты решили захватить круизный лайнер «Seabourn Spirit» с 151 пассажиром на борту. Они принялись обстреливать судно из автоматов и гранатометов, но при попытке абордажа стали буквально сползать по бортам и вскоре с позором ретировались. Экипаж лайнера «обстрелял» пиратов XXI века из установленной на борту установки «LRAD». Оборона корабля до сих пор является самым известным примером использования акустического оружия. После этого инцидента мировые торговые компании буквально засыпали американского производителя заказами.

Hyperspike

На сегодняшний день чемпионом по мощности среди марок звукового оружия является акустическое оповещающее устройство, производимое компанией «Wattre Inc», которое называется «Hyperspike». В радиусе метра от прибора звуковое давление равняется 182 дБ, на дистанции в 128 метров — 140,2 дБ. Если учитывать, что децибелы — величина логарифмическая, получается, что выраженное в паскалях значение среднеквадратичной амплитуды колебаний «Hyperspike» примерно в 30 раз больше, чем у «LRAD». В настоящее время прибор используется на кораблях береговой охраны США, в гражданской и военной авиации.