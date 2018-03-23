Siri научилась разговаривать с Tesla Model 3 

Tesla Model 3 использует голосовых ассистентов и сенсорные переключатели вместо привычного оборудования, тем самым делает управление автомобилем более сложным и необычным. Одно из последних дополнений — поддержка Siri, которая предоставляет возможность выполнять некоторые функции, включая разблокировку, мигание фар и проверку уровня заряда автомобиля, без открытия приложения Tesla.
Функция Siri, замеченная пользователями Reddit и Electrek, была доступна для Model S и Model X с ноября прошлого года. Однако, использования данного голосового помощника можно считать более актуальным именно для Tesla Model 3, поскольку электрическая модель более зависима от технологий. Уточняется, команды приложений Tesla, контролируемые Siri, не активны во время движения машины.
Недавно Илон Маск отметил, что планирует добавить функции управления транспортным средством во встроенные голосовые системы. Это может позволить клиентам установить круиз-контроль и делать другие действия, которые в настоящее время выполняются только с помощью сенсорного дисплея.