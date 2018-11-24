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Как появилась спиритическая «Доска дьявола» 

Рамблер 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
«Говорящая доска», «Доска Дьявола» или «уиджа» часто появляется в фильмах ужасов. Возможность поговорить с умершими всегда привлекала людей. Но с известной доской для спиритических сеансов также связано много страшных историй.
«Доска Дьявола» появилась в 19 веке и породила множество пугающих рассказов. С ней связывают многочисленные смерти и другие паранормальные вещи, которые не в силах объяснить даже самые заядлые скептики.
На первый взгляд это обычная плоская прямоугольная доска, на которую нанесены цифры от нуля до десяти, буквы алфавита, а также слова «да», «нет» и «прощайте». К доске прилагается специальная планшетка-указатель, с помощью которой духи отвечают на вопросы участников ритуала.
По самой распространенной версии, название доски складывается из слов «да» на французском («oui») и немецком («ja») языках.
Однако ее создатель американский предприниматель Элайджа Бонд рассказывал, что он вместе со свой невесткой Хелен Петерс устроил спиритический сеанс, спросив у доски ее имя. Доска написала «Ouija», а когда изобретатель уточнил, что это значит, то ответ был коротким «удачи».
Интересно, что невестка Бонда, которая считалась медиумом, носила медальон со словом «Ouija», написанным на обратной стороне украшения.
Существует несколько важных правил игры с доской. Чтобы вызвать дух, нужно собраться компанией в несколько человек, играть в темноте, зажечь свечи и сесть в круг вокруг доски.
В конце ритуала обязательно нужно попрощаться с духом. Конечно, в большинстве случаев игра заканчивается тем, что кто-то из участников начинает двигать планшетку и пугает всех остальных.
Тем не менее, некоторые утверждают, что доска способна довольно точно отвечать на каверзные вопросы и предсказывать будущее.
И, конечно, существует множество городских легенд, связанных с этим ритуалом. Так, например, в 2003 году семнадцатилетнюю Мелиссу Уитэйкер нашли повешенной в собственной комнате.
По словам близких девушка в одиночку пыталась вызвать собственный дух. После этого ее начал преследовать «доппельгангер» (темный двойник личности), желавший смерти девушки.
Решайте сами, стоит ли играть с миром духов.
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