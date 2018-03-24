Технологические компании начали размещать вакансии «надсмотрщиков за роботами»

Автоматизация труда, которая, по прогнозам многих экспертов, приведет к массовой безработице, дает неожиданные плоды. На рынке появилась новая профессия для людей — «надсмотрщик за роботами». О том, зачем технологическим компаниям нужны такие сотрудники, рассказывает BBC.

Объявление о поиске таких людей уже разместили Robby, Marble и британская Starship Technologies — компании в сфере доставки. Им нужны сотрудники, которые будут наблюдать за роботами и перевозить их со складов в зоны доставки. Сейчас «надсмотрщики» необходимы компаниям: почти все современные роботы не умеют ориентироваться на улицах. Кроме того, люди не всегда спокойно реагируют на роботов, сталкиваясь с ними на улицах.

Одним из таких «надсмотрщиков» стал 32-летний Брэндон Риз. Раньше он работал курьером, а теперь наблюдает за тем, как еду доставляют роботы. Его нанял Robby Technologies — стартап из Кремниевой долины. В начале рабочего дня Риз выбирает робота и следует за ним по улицам. Риз оценивает работу устройства, решает непредвиденные ситуации и объясняет прохожим, что происходит. Иногда он наблюдает за роботами дистанционно, оставаясь в офисе.

У профессии Риза пока нет названия. Компании указывают, что ищут техников, наблюдателей и экспертов по операциям. Журналисты дают ей разные названия: от шофера для роботов до «робоняни». «Где-то рядом всегда есть люди — они наблюдают, программируют, каким-то образом общаются с ними, поэтому мне кажется, это та модель работы, к которой мы привыкнем, к которой нам нужно будет привыкнуть», — говорит исполнительный директор группы по «работе будущего» Массачусетского технологического университета Элизабет Рейнольдс.

Крупные компании тоже нанимают людей, которые следят за роботами. Aethon, создавшая робота для перевозки расходных материалов в больницу, уже давно пользуется их услугами. С 2004 года компания ввела в эксплуатацию 600 роботов, и сегодня за ними присматривают 25 человек. Сотрудники следят за сигналами, которые посылают столкнувшиеся с какой-то проблемой роботы.

«Несмотря на то, насколько хорошо робот справляется с навигацией в какой-то конкретной среде, всегда могут возникнуть проблемы. Нам нужен был способ как-то это отслеживать», — объясняет глава фирмы Алдо Зини. По его словам, проблемой может стать заблокированный коридор или сломавшийся лифт.

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