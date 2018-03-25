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Художник зашифровал $10,000 в криптовалюте
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Художник зашифровал $10,000 в криптовалюте 

Рамблер 25 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Американский художник Энди Бауч зашифровал ключи к криптокошелькам в своих работах из Lego примерно на $10,000 в криптовалюте.
Как сообщает Gizmodo, художник проявил интерес к криптовалюте еще в 2013 году, а в ему удалось 2016 объединить свои увлечения — биткоины и искусство.
andybauch.com
Последняя серия работ называется New Money, в картинах, вошедших в серию, художник зашифровал ключи к криптокошелькам. Код, состоящий из цифр и букв, с помощью специального алгоритма он внес в свои рисунки, а затем проверил в обратном порядке, как это работает.
andybauch.com
Все картины стоят по-разному, и в описании каждой из них указано, какая крипто валюта зашифрована. При этом расшифровать код и перевести себе деньги может любой посетитель выставки, а не только покупатель картин. Общая стоимость активов оценивается примерно в $10 тысяч.
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