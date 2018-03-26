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Корейцы создали антистрессовые наушники, в которых нельзя слушать музыку
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Корейцы создали антистрессовые наушники, в которых нельзя слушать музыку 

Вести.Ru 26 марта 2018
Представители корейской компании Fuman выпустили огромные антистрессовые наушники Nirvana, которые, вопреки названию, не имеют никакого отношения к музыке. Единственный звук, который можно услышать с помощью этого гаджета — белый шум, сообщает The Verge.
Все дело в том, что в наушники встроены трубки для массажа ушей. Это единственная функция Nirvana, которая, по словам производителей, обеспечивает пользователю гаджета «успокоение и ощущение комфорта».
Деньги на производство уникальных наушников фирма собирала с помощью краудфандинга. В настоящий момент сумма, необходимая для старта массового производства уже собрана. До конца апреля инновационный гаджет можно приобрести за 180 долларов.
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