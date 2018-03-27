Мужчина сшил куртку для кражи 100 яиц

Украинец решил украсть 100 яиц прямо с птицефабрики и сшил для этого специальную куртку. На подкладку находчивый умелец приделал особую ячейку, чтобы ничего не разбить в ходе опасного дела.

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Сотрудника птицефабрики подвела жадность. Парень посчитал, что если за день делать несколько ходок, то денег с продажи продукции вполне хватит ему на безбедную жизнь. Но вот охрана предприятия оказалась против: уже в третий раз пересекавший проходную человек в странной куртке вызвал подозрение у вахтеров.

Достойная Тарантино история на этом и закончилась. Хитрого дельца задержали и передали в полицию Кременчугского района. Там его инновационный метод изъятия чужой собственности оценили по достоинству.