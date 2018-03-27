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Ученые обнаружили мумию в пустом саркофаге
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Ученые обнаружили мумию в пустом саркофаге 

Рамблер 21 час назад
Фото: depositphotos.com
Этот саркофаг находился в музее университета Сиднея на протяжении 150 лет. Его привез в Австралию основатель музея в 1860 году и все это время считался пустым.
Более 150 лет крышку гробницы никто не трогал, но в конце прошлого года в нем неожиданно была обнаружены остатки мумии.
Археологи сообщили о своей находке только сейчас, отметив, что мумия находится в очень плохом состоянии: "опознать" можно лишь ноги и некоторые фрагменты костей. По мнению ученых, мумию повредили расхитители гробниц.
Кому она принадлежит, пока неизвестно.
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