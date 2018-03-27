Ученые обнаружили мумию в пустом саркофаге

Этот саркофаг находился в музее университета Сиднея на протяжении 150 лет. Его привез в Австралию основатель музея в 1860 году и все это время считался пустым.

Более 150 лет крышку гробницы никто не трогал, но в конце прошлого года в нем неожиданно была обнаружены остатки мумии.

Археологи сообщили о своей находке только сейчас, отметив, что мумия находится в очень плохом состоянии: "опознать" можно лишь ноги и некоторые фрагменты костей. По мнению ученых, мумию повредили расхитители гробниц.

Кому она принадлежит, пока неизвестно.