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Спасая жизни: зачем собирать пластиковые крышки
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Спасая жизни: зачем собирать пластиковые крышки 

Anews 8 часов назад
Фото: Anews
Те, кому приходилось находиться в Испании, могли заметить, что многие местные активно и с упоением собирают всевозможные пластиковые крышки. Как оказалось, такой привычке способствовали достаточно печальные и одновременно трогательные события.
Оказавшись в испанской семье, можно заметить, что на кухне или в прихожей имеется большая емкость, заполненная пластиковыми крышками. Туда бросаются крышечки из-под воды, различных напитков и даже средств бытовой химии. Может показаться странным, когда члены семейства тщательно собирают такой пластик, и создается впечатление, словно это какой-то местный ритуал.
Не менее удивляет неосведомленных и то, что в крупных супермаркетах или даже госучреждениях тоже можно найти коробки, но уже более крупных размеров, рассчитанные на все те же пластиковые крышечки. Рядом, как правило, имеется фото, чаще всего, детское, и если поинтересоваться у местных, можно услышать трогательную историю.
Начало «традиции» положила болезнь 7-летней девочки, которая нуждалась в проведении операции на сердце. Вот только стоимость такого рода процедуры составляла 90 тысяч евро, и для родни ребенка сумма оказалась слишком значительной. Родители решились обратиться за помощью на телевидение, и именно так их услышала местная фирма, занимающаяся переработкой пластика.
Сотрудники компании выразили готовность внести оплату за операцию, но взамен необходимо было собрать не менее 200 тонн пластика. Тогда всего за пару дней в торговых точках, банках и даже администрации мэра разместились емкости для крышек, и местные активно заполняли их мелким пластиком. Всего за пару недель усилиями тысяч граждан удалось насобирать нужное количество.
Ребенка отправили на операцию, которая прошла успешно. С того времени идею взяли на вооружение ряд размещенных в Испании фондов, работающих на благотворительной основе, и ежедневно небезразличные продолжают собирать и сдавать пластик, чтобы обменять его на чью-то жизнь.
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