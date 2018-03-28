Ещё
Что скрывала статуя Будды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что скрывала статуя Будды 

Don't Panic 10 часов назад
Фото: Don't Panic
Ученые из Утрехта решили досконально исследовать одну из древних буддистских статуй, сохранившихся до нашего времени. Уже на первых порах полученные данные казались странными, а уж компьютерная диагностика и вовсе привела всех в ужас.
Оказалось, что внутри древней статуи покоилось человеческое тело, сидящее в позе лотоса. Эрих Бэйн, один из авторов исследования, по косвенным признакам установил, что останки принадлежат знаменитому китайскому монаху Лю Юаню.
Дальнейшее исследование показало и еще одну странность: монах был мумифицирован при жизни. Это древний и очень сложный способ сохранить останки практиковали японские буддисты и до настоящего момента истории об этом считались всего лишь мифами.
Обнаружились и документальные свидетельства мумификации Лю Юаня. Монах тысячу дней питался орехами и зернами, а после, полностью избавившись от жира, еще год ел только кору. Чтобы насекомые не добрались до останков, Лю пил специальный чай из лакового дерева.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие российские народы освобождены от армии81
Загадки странной карты Пири-реиса34
Чему европейцы научились у русских33
Почему крестьянки могли изменять мужьям196
Ученые обнаружили мумию в пустом саркофаге19
Видео
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
03:48
Раскрыта причина гибели Гагарина
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение