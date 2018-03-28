Что скрывала статуя Будды

Ученые из Утрехта решили досконально исследовать одну из древних буддистских статуй, сохранившихся до нашего времени. Уже на первых порах полученные данные казались странными, а уж компьютерная диагностика и вовсе привела всех в ужас.

Оказалось, что внутри древней статуи покоилось человеческое тело, сидящее в позе лотоса. Эрих Бэйн, один из авторов исследования, по косвенным признакам установил, что останки принадлежат знаменитому китайскому монаху Лю Юаню.

Дальнейшее исследование показало и еще одну странность: монах был мумифицирован при жизни. Это древний и очень сложный способ сохранить останки практиковали японские буддисты и до настоящего момента истории об этом считались всего лишь мифами.

Обнаружились и документальные свидетельства мумификации Лю Юаня. Монах тысячу дней питался орехами и зернами, а после, полностью избавившись от жира, еще год ел только кору. Чтобы насекомые не добрались до останков, Лю пил специальный чай из лакового дерева.