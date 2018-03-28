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Появился классный концепт красного iPhone X PRODUCT (RED)
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Появился классный концепт красного iPhone X PRODUCT (RED) 

iPhones.ru 8 часов назад
Фото: iPhones.ru
Появился классный концепт красного iPhone X PRODUCT (RED) Apple в этом году может окрасить корпус iPhone X в красный цвет, поддерживая фонд (RED).
Известный дизайнер Мартин Хайек показал, каким мог бы быть iPhone X PRODUCT (RED). В тех же тонах, что и iPhone 7 и 7 Plus.
По его мнению, белая лицевая панель красного iPhone X смотрелась бы хуже, чем чёрная. Поэтому он решил сделать её именно чёрного цвета.
Выглядит действительно неплохо.
По слухам, в ближайшее время Apple покажет iPhone X в новом цвете. Кто-то полагает, что это золотой, Blush Gold.
Но вполне им может оказаться и красный, линейки PRODUCT (RED).
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