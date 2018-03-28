Ученые научились 3D-печати водой

Ученые смогли модифицировать стандартный 3D-принтер, тем самым получив возможность печатать стабильные трехмерные модели из воды в минеральном масле.

Авторы технологии — Том Рассел и его коллеги из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли — уверены, что в будущем смогут создать жидкие электронные компоненты для медицинских и химических инструментов.

На данный момент получилось «распечатать» водяные тяжи диаметром от 10 мкм до 1 мм, разной формы. Модели, взвешенные в минеральном масле, сохраняют форму после воздействия.

В своих опытах ученые соединили масляную основу с добавкой гидрофобных полимерных молекул и водные «чернила» с добавкой гидрофильных золотых наночастиц.

Эксперимент показал, что на границе воды и масла частицы ориентируются «хвостами» к маслу, образуя постоянный интерфейс. Также слой получает дополнительную прочность за счет горизонтальных взаимодействий полимерных молекул и золотых наночастиц.

Обычный принтер был оборудован шприцем с тонкой иглой для точных инъекций водяных «чернил».

Опыты продемонстрировали. что при добавление капли воды с наночастицами в масло с полимером образуется стабильная сфера, взвешенная в конкретном участке жидкости, а струя воды принимает форму устойчивой трубки.