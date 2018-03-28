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Ученые научились 3D-печати водой
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Ученые научились 3D-печати водой 

Рамблер 5 часов назад
Фото: pixabay.com
Ученые смогли модифицировать стандартный 3D-принтер, тем самым получив возможность печатать стабильные трехмерные модели из воды в минеральном масле.
Авторы технологии — Том Рассел и его коллеги из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли — уверены, что в будущем смогут создать жидкие электронные компоненты для медицинских и химических инструментов.
На данный момент получилось «распечатать» водяные тяжи диаметром от 10 мкм до 1 мм, разной формы. Модели, взвешенные в минеральном масле, сохраняют форму после воздействия.
В своих опытах ученые соединили масляную основу с добавкой гидрофобных полимерных молекул и водные «чернила» с добавкой гидрофильных золотых наночастиц.
Эксперимент показал, что на границе воды и масла частицы ориентируются «хвостами» к маслу, образуя постоянный интерфейс. Также слой получает дополнительную прочность за счет горизонтальных взаимодействий полимерных молекул и золотых наночастиц.
Обычный принтер был оборудован шприцем с тонкой иглой для точных инъекций водяных «чернил».
Опыты продемонстрировали. что при добавление капли воды с наночастицами в масло с полимером образуется стабильная сфера, взвешенная в конкретном участке жидкости, а струя воды принимает форму устойчивой трубки.
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