Кто такие «лапти», «шишиги» и «хитрилы»

От родителей человек получает имя, а окружающие частенько приклеивают ему прозвище, которое ярко и образно отражает особенности его характера, внешности, а иногда и связанные с ним события. Не убереглись от зоркого народного глаза и автомобили, к которым регулярно прилипали и прилипают самые остроумные клички.

Зачастую название той или иной машины, данное ей производителем, благополучно забывалось, зато ее всегда могли идентифицировать по прозвищу. Например, в начале 1930-х с конвейера только что построенного Нижегородского автозавода сошли первые «полуторки». Именно под таким названием в народе прославился ГАЗ-АА, который мог перевозить до полутора тонн груза. Многим заводская аббревиатура ни о чем не говорила, зато слово «полуторка» употреблялось очень широко.

Некоторые могли ее спутать с «трехтонкой» ЗИС-5, несмотря на существенную разницу в размерах. Последняя, в свою очередь, удостоилась человеческого имени — «Захар» или почетного «Захар Иваныч». Точной истории происхождения прозвища не сохранилось, но, скорее всего, это признак уважения к работящему, надежному и неприхотливому грузовику. Ведь он стал настоящим героем Великой Отечественной войны, а потом еще помогал восстанавливать страну из руин.

В 1950-х появился новоиспеченный «Москвич-400», который получил сразу несколько прозвищ, самые популярные из которых — «хоттабыч» и «слоник». Отдаленное внешнее сходство с самым крупным наземным животным найти нетрудно — закругленные крылья «Москвича» действительно чем-то напоминали уши элефанта. А вот что общего у машины со сказочным персонажем стариком Хоттабычем, не совсем понятно.

Не возникает вопросов, почему «горбатым» нарекли первый «Запорожец» ЗАЗ-965 — тот, что с характерным сутулым профилем. Как известно, его потомок — ЗАЗ-968 — стал «ушастым» из-за своих выдающихся боковых воздухозаборников.

В начале 1980-х благодаря советскому кинематографу старый довоенный городской автобус пережил свое второе рождение под именами «Фердинанд» и «Шарапов». К тому времени многие уже забыли его настоящее название — ЗИС-8. Герои фильма «Место встречи изменить нельзя» нарекли его «Фердинандом» из-за внешнего сходства с одноименной немецкой самоходкой.

Понятно, почему ВАЗ-2101 стал «копейкой», а ВАЗ-2106 — «шахой». Так же, как не нужно долго искать внешнее сходство автомобиля ВАЗ-2108 с зубилом, чтобы дать ему такую кличку. А вот чтобы понять, по какой причине ВАЗ-2110 прославился как «беременная антилопа», придется к нему хорошенько присмотреться.

Неувядаемых долгожителей УАЗ Хантер и УАЗ-252 до сих пор величают «козликом» и «буханкой». А еще советский автопром прославил «баржу» (ГАЗ-24), «шишигу» (ГАЗ-66), «членовоз» (ЗИЛ-114), «Трумэна» или «колуна» (ЗИЛ-157), «лаптя» (КРАЗ), «щуку» (ЗИЛ-133), а также автобусы «сарай», он же «скотовоз» (ЛИАЗ-677) и «гармошку» («Икарус-280»). В каждом прозвище чувствуется национальный колорит и, конечно же, бурная фантазия наших отцов и дедов.

А вот в настоящее время с народными названиями популярных автомобилей все гораздо прозаичнее. Вот некоторые из них: Audi A8 — «авоська», Audi TT — «титька», BMW X3 — «хз», Chery Amulet — «омлет», Chevrolet Aveo — «овечка», Chevrolet Niva — «шнива», Chrysler PT Cruiser — «Петя», Daewoo Nexia — «Ксюха», «нюшка». Hyundai Tucson — «тушкан», Jeep Cherokee — «широкий», Infiniti FX — «финик», KIA Ceed — «сидр», KIA Rio — «Кира», Land Rover Freelander — «фрил», Mazda3 — «матрешка», Mitsubishi Pajero — «поджарый». Mercedes-Benz ML — «Емеля», Nissan Note — «енот», Nissan Patrol — «Петруха», Nissan X-Trail — «хитрила», Renault Koleos — «Колюня», Toyota RAV 4 — «рафик», Toyota Land Cruiser — «крузак», он же «кукурузер».

…Как видно, в настоящее время народные прозвища автомобилей представляют собой производные от названий моделей. Согласитесь, в сравнении с творчеством наших предков звучит неизобретательно и простовато.