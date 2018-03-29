Вживленный в робота: нужен ли человек для восстания машин

В Москве состоялась IV Международная практическая конференция по робототехнике РобоСектор-2018, на которой специалисты из России и Европы обсудили будущее робототехники. Среди участников были эксперты из разных областей — медицина, IT-технологии, а также инженеры космических структур.

Специалисты делились своими мыслями о том, как будет происходить объединение человека и робота. Есть ли в этом будущее, и нужно ли вкладывать деньги в развитие робототехники в России, — одна из главных тем сегодняшней конференции.

Наша страна и так отстает от мирового рынка робототехники, в России люди еще не привыкли видеть роботов в торговых центрах, на улицах. У нас скептически относятся даже к роботам-помощникам в интернет-магазинах, поэтому говорить о восстании роботов, по крайней мере в России, пока точно рано, поделились наблюдениями спикеры форума.

Но, несмотря на медленное развитие, разработки роботов все же ведутся. Например, отдельный сектор конференции был посвящен внедрению роботов в медицину. Специалисты представили новейшие разработки — роботизированные протезы для рук и системы для восстановления нижних конечностей.

В изготовлении ручных протезов Россия не отстает от других стран. В этом году в Сколково должны представить протез «Страдивари», который не только станет заменой руки, но и современным гаджетом. По идее, протез — это носимый компьютер, в который встроен Wi-Fi, сенсорный дисплей, плеер, будильник и еще несколько полезных приложений.

Управление протезом происходит с помощью голоса, и, как обещают производители, научиться пользоваться устройством совсем не сложно.

Недавно «Ридус» рассказывал об отечественном экзоскелете «ЭкзоАтлет», который предназначен для реабилитации людей после серьезных травм. Но экзоскелет пока можно использовать только в качестве тренировочного аппарата, ежедневно перемещаться в нем невозможно.

Роботизированные протезы — это ежедневный носимый «гаджет», который предназначен для длительного ношения. В перерывах между презентациями от участников можно было услышать: «Я бы не отказался от такой руки», «А это удобно: телефон, будильник, плеер, рука! Все в одном!» А ведь это и правда полезое изобретение.

Во время конференции в холле работала экспозиция уже готовых робототехнических комплексов. Одним из самых ярких экспонатов был предшественник знаменитого робота-гуманоида Федора — Технологический макет № 1, который так и не получил человеческое имя, признаются инженеры.

С помощью Технологического макета № 1 инженеры планируют создать робота, который будет управляться человеком дистанционно. К примеру, такого робота можно отправить в космос или на сложный объект, чтобы не подвергать человека опасности.

С помощью камер, уставленных в машину, человек будет получать HD-изображения, по которым он сможет ориентироваться. В этом также помогут и очки виртуальной реальности, на которые передается изображения с камер.

Чтобы управлять роботом, человеку нужно облачиться в специальный скелет, который при помощи 18 датчиков будет считывать движения человека. Информация передается в компьютерную программу, откуда после обработки поступает к роботу. Перенос информации занимает всего 25 миллисекунд, поэтому робот быстро повторяет движения человека.

Конечно, и к скелету, и к роботу нужно привыкнуть. Но это не сложно. Робот повторяет все ваши движения синхронно, причем точность переноса информации крайне высокая. Мы проводили эксперимент с поднятием небольшой крышки со стола: я видел ее через VR-очки и двигал руками. С первой попытки робот ее поднял, так что с крупными предметами все еще проще, рассказал «Ридусу» разработчик системы.

Также на экспозиции были представлены роботизированные устройства для восстановления двигательных функций рук, например, после перенесенных травм или инсульта. На этих аппаратах проходят восстановление десятки людей, рассказали эксперты.

Для тех, кому интересно само производство роботов, на конференции работала выставка высокотехнологичных компонентов для робототехники, включающая приводные решения и безлюфтовые редукторы, контроллеры и датчики, а также новинки — например, интегрированный привод сустава для экзоскелетов.