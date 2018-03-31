Утонувшая камера вернулась к хозяйке спустя годы 

В 2015 году студентка из Японии потеряла свою камеру - она затонула вблизи побережья города Исигаки.

1/6 В 2015 году студентка из Японии потеряла свою камеру - она затонула вблизи побережья города Исигаки.

Удивительно, но камера все еще работала. Благодаря водонепроницаемому чехлу аппарат совершенно не повредился. Даже аккумулятор остался заряженным!

3/6 Удивительно, но камера все еще работала. Благодаря водонепроницаемому чехлу аппарат совершенно не повредился. Даже аккумулятор остался заряженным!

4/6 Мальчишки нашли камеру на о. Тайвань (в 250 км от того места, где она затонула) и решили вернуть вещь хозяйке. Они сообщили о находке своему учителю, а тот разместил пост в facebook.