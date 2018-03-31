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Утонувшая камера вернулась к хозяйке спустя годы
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Утонувшая камера вернулась к хозяйке спустя годы
Рамблер
8 часов назад
Благодаря водонепроницаемому чехлу, фотоаппарат остался в рабочем состоянии.
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В 2015 году студентка из Японии потеряла свою камеру - она затонула вблизи побережья города Исигаки.
Фото:
@serina.tsubakihara
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Недавно камеру нашли местные дети.
Фото:
@serina.tsubakihara
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Удивительно, но камера все еще работала. Благодаря водонепроницаемому чехлу аппарат совершенно не повредился. Даже аккумулятор остался заряженным!
Фото:
@serina.tsubakihara
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Мальчишки нашли камеру на о. Тайвань (в 250 км от того места, где она затонула) и решили вернуть вещь хозяйке. Они сообщили о находке своему учителю, а тот разместил пост в facebook.
Фото:
@serina.tsubakihara
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Хозяйка нашлась спустя всего 30 часов!
Фото:
@serina.tsubakihara
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Хозяйка очень обрадовалась. Она собирается приехать, чтобы забрать вещь и встретиться с мальчишками и их учителем.
Фото:
@serina.tsubakihara
Комментарии
Фотокамера пролежала на глубине 2,5 года, но все равно нашла свою хозяйку. Что стало с аппаратом и как он вернулся к владелице — читайте в фотогалерее.
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