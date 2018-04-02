Ещё
T-Mobile представила умные кроссовки, заменяющие смартфон
Далее:
Читайте также:
Ещё

T-Mobile представила умные кроссовки, заменяющие смартфон 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Это первый в мире гибрид смартфона и обуви.
Компания T-Mobile презентовала «умные» кроссовки T-Mobile Sidekicks, способные заменить привычный смартфон.
Сообщается, что за счет размера в одном кроссовке удалось разместить огромный и качественный динамик. Во второй кроссовок специалисты поместили безрамочный экран, который занимает всю поверхность подошвы.
При этом изобретателям удалось установить защиту на подошву от царапин, а также от грязи и воды.
Помимо этого, у кроссовок имеется выдвижной дисплей, с помощью пользователи смогут делать сэлфи и просматривать свои социальные сети.
Обменяться информацией с другим обладателем подобного устройства можно будет простым прикосновением носком.
О поступлении входящего звонка пользователь узнает благодаря активизирующейся подсветке.
Шнурки же в данном устройстве выполняют также роль наушников. По словам производителей, в любой момент их можно будет притянуть к ушам для просушивания музыки или звонка.
Дата выхода изобретения на рынок пока неизвестна, однако оставить предзаказ можно уже сейчас. Стоимость подобного гаджета составляет 65$.
Компания отмечает, что серия будет лимитированной.
ТК «Звезда»: последние новости
Times: кровоизлияние в мозг стало причиной смерти Чехова Афганские талибы используют птиц в качестве взрывающегося беспилотника Барельеф в память погибшем в Сирии пилоте Су-24 появится в Приамурье
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Придуман браслет, способный спасти при пожаре34
Лайк на миллион: русские королевы Инстаграма75
Цифровой художник создает сюрреалистичные картины2
Тест: правильно ли вы понимаете фразеологизмы13
У каких народов измена — знак гостеприимства50
Видео
03:17
Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр
Безумный мир
00:32
Сердитый гусь напал на американских солдат
Безумный мир
04:31
Робот София отшила Уилла Смита
Безумный мир
02:37
77-летняя балерина поразила мир танцами
Люди
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
00:26
Газонокосилкой косил лед саратовский дворник
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
03:53
Девственницы и яблоки: возраст китайца потрясает
Люди
01:08
Пытливый гепард залез в машину на сафари
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение