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Google закроет сервис для создания коротких ссылок
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Google закроет сервис для создания коротких ссылок 

Рамблер 14 часов назад
Фото: depositphotos
Компания Google приняла решение о закрытии сервиса для сокращения ссылок.
Goo.gl перестанет работать уже 13 апреля 2018 года. А общая архивная база уже созданных ссылок будет действовать еще год — до весны 2019 года.
В компании отметили, что все созданные короткие URL-ссылки никуда не исчезнут и будут продолжать работать.
Сервис Goo.gl заменят аналогичным, который позволяет генерировать конкретные ссылки в приложения.
В компании заявили, что сервис потихоньку теряет свою актуальность. Goo.gl был создан еще в 2009 году. С тех пор появилось много аналогичных продуктов, а сама процедура обмена ссылками уже сильно видоизменилась из-за активного внедрения в повседневную жизнь смартфонов и приложений на них.
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