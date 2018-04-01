Google закроет сервис для создания коротких ссылок

Компания Google приняла решение о закрытии сервиса для сокращения ссылок.

Goo.gl перестанет работать уже 13 апреля 2018 года. А общая архивная база уже созданных ссылок будет действовать еще год — до весны 2019 года.

В компании отметили, что все созданные короткие URL-ссылки никуда не исчезнут и будут продолжать работать.

Сервис Goo.gl заменят аналогичным, который позволяет генерировать конкретные ссылки в приложения.

В компании заявили, что сервис потихоньку теряет свою актуальность. Goo.gl был создан еще в 2009 году. С тех пор появилось много аналогичных продуктов, а сама процедура обмена ссылками уже сильно видоизменилась из-за активного внедрения в повседневную жизнь смартфонов и приложений на них.