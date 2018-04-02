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Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи
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Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи
Sputnik Абхазия
6 часов назад
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Гибкий робот был разработан аспирантом из Массачусетского технологического института.
Туловище, хвост и голова "рыбы" изготовлены из силикона. Управляющий компьютер и источник питания расположены внутри мягкого корпуса.
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