Ещё
Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи 

Sputnik Абхазия 6 часов назад
Гибкий робот был разработан аспирантом из Массачусетского технологического института.
Туловище, хвост и голова "рыбы" изготовлены из силикона. Управляющий компьютер и источник питания расположены внутри мягкого корпуса.
Sputnik Абхазия: последние новости
Невеста из мастики, хиджаб из крема: в Дубае показали торт за миллион долларов Жара: что пить, как питаться и что надевать Apple готовит к выпуску iPhone X в новом цвете
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 обычных вещей, за которые казнят в Северной Корее232
В торговом центре нашли тайную комнату1
Как появились воры в законе33
Малыш не смог отбиться от любвеобильных щенков6
У каких народов измена — знак гостеприимства53
Видео
00:48
Рыцарь в латах из фольги удивил новозеландцев
Безумный мир
00:40
В Шотландии гигантский лесной кот попал на видео
Истории
01:18
Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи
Вещи
03:17
Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр
Безумный мир
00:32
Сердитый гусь напал на американских солдат
Безумный мир
04:31
Робот София отшила Уилла Смита
Безумный мир
00:54
Шимпанзе отправился за пирожками в Краснодаре
Безумный мир
10:01
Неадекват в трусах бил машины голыми руками
Безумный мир
02:41
Птица носилась по салону лайнера
Безумный мир
00:20
Малыш не смог отбиться от любвеобильных щенков
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение