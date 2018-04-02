Волосы Элвиса и другие вещи, ушедшие с молотка 

1/8 Недоеденный завтрак Джастина Тимберлейка, $3 154. Во время гастролей группы NSYNC в 2000 году, в одном из кафе певец не доел тост. Поджаренный кусочек хлеба так и отправился бы в мусорный бак, но французский радиоведущий, сопровождавший группу, решил сохранить его. В результате после гастролей он разместил фото недоеденного тоста на eBay и выручил за хлеб более $3000. Фото: globallookpress.com, depositphotos.com

2/8 Тест на беременность Бритни Спирс, $5 000. Говорят, этот тест с двумя полосками нашла одна из горничных отеля в Лос-Анджелесе, где останавливалась певица. И хотя никаких подтверждений того, что вещь принадлежала именно поп-звезде, нет, лот был выставлен на eBay и продан за большие деньги. Фото: globallookpress.com, depositphotos.com

3/8 Использованный носовой платок Скарлетт Йоханссон, $5 300. Во время своего участия в одном из тв-шоу, простуженная актриса вытерла бумажным платочком нос, оставила на нем след своей помады и автограф, а затем предложила приобрести эту вещь на eBay. Поклонникам предложение понравилось: салфетка довольно быстро ушла с молотка. Вырученные деньги актриса пустила на благотворительность. Фото: globallookpress.com, depositphotos.com

4/8 Зубной протез Уинстона Черчилля, $24 000. У премьер-министра Великобритании с детства были проблемы с зубами, а также связанный с этим дефект дикции: шепелявость. Протез, изготовленный специально для Черчилля, этот недостаток компенсировал. Говорят, все свои знаменитые речи премьер-министр произносил именно с этим протезом. Фото: globallookpress.com, Bonhams

5/8 Зуб Джона Леннона, $31 000. Один из предусмотрительных стоматологов сохранил удаленный зуб одного из «битлов», а через много лет «реликвия» была продана на торгах. Кстати, приобрел зуб практикующий дантист Майкл Зук, разместивший «раритет от звезды» в своей клинике. А позже написал книгу о том, что вскоре ученые смогут воссоздавать людей с помощью оставшихся зубов. Фото: globallookpress.com, Omega Auction House

6/8 Рентген Мэрилин Монро, $45 000. В 2010 году на аукционе в Лас-Вегасе были проданы три снимка грудной клетки актрисы, сделанные в одной из клиник Флориды во время обследования секс-дивы. Стартовая цена лота составляла всего $3000. Фото: globallookpress.com, JULIEN'S AUCTION

7/8 Воздух с концерта Канье Уэста, $60 100. Ким Кардашьян и ее супруг «делают деньги» буквально из всего. Не отстают от них и поклонники, которые начали торговать… воздухом. Запечатанный в пакет воздух с одного из концертов Канье Уэста предприимчивый фанат артиста выставил на eBay за $5. Стартовая цена никак не сравнится с той суммой, за которую этот воздух в итоге приобрели. Фото: Wikimedia, depositphotos.com