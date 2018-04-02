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Выпущен гибрид смартфона с кроссовками
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Выпущен гибрид смартфона с кроссовками 

РИА «ФедералПресс» 11 часов назад
Оператор T-Mobile выпустил гибрид кроссовок со смартфоном с множеством скрытых функций. Дата появления необычного гаджета на рынке пока не называется. Разработчики встроили в один кроссовок мощные динамики, в подошву другого — дисплей, защищенный от царапин, а шнурки кроссовок могут выступать в качестве наушников. На ступнях кроссовок находится фитнес-трекер, считающий шаги. В обувь также встроен голосовой помощник на основе искусственного интеллекта. Он будет предупреждать владельца, например, о том, что тот наступил в собачьи экскременты.
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