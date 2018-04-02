Крошечный Bluetooth-ресивер превратит любые наушники в беспроводные

Все больше владельцев мобильных устройств предпочитают беспроводные наушники проводным. И тут возникает вопрос: что делать с устаревшими аксессуарами? Жалко их выбрасывать, особенно, когда речь идет о качественном изделии. Решить проблему поможет миниатюрный Bluetooth-ресивер Atech, с помощью которого любимые проводные наушники начинают функционировать в беспроводном режиме. Atech работает в режиме беспроводного HD-аудио конвертирования, что позволяет переключать треки, а также регулировать громкость с помощью встроенного контроллера. Зарядка батареи производиться через 3,5 мм разъем.

Приемник можно закрепить на одежде с помощью специального зажима, не испытывая при этом никаких неудобств ввиду очень малых размеров гаджета. Беспроводная связь между ним и наушниками сохраняется на расстоянии до 10 метров.

Приобрести гаджет с 60%-й скидкой можно за 19,99 долларов.