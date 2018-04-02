Ещё
Крошечный Bluetooth-ресивер превратит любые наушники в беспроводные
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крошечный Bluetooth-ресивер превратит любые наушники в беспроводные 

TechCult 9 часов назад
Фото: TechCult
Все больше владельцев мобильных устройств предпочитают беспроводные наушники проводным. И тут возникает вопрос: что делать с устаревшими аксессуарами? Жалко их выбрасывать, особенно, когда речь идет о качественном изделии. Решить проблему поможет миниатюрный Bluetooth-ресивер Atech, с помощью которого любимые проводные наушники начинают функционировать в беспроводном режиме. Atech работает в режиме беспроводного HD-аудио конвертирования, что позволяет переключать треки, а также регулировать громкость с помощью встроенного контроллера. Зарядка батареи производиться через 3,5 мм разъем.
Приемник можно закрепить на одежде с помощью специального зажима, не испытывая при этом никаких неудобств ввиду очень малых размеров гаджета. Беспроводная связь между ним и наушниками сохраняется на расстоянии до 10 метров.
Приобрести гаджет с 60%-й скидкой можно за 19,99 долларов.
TechCult: последние новости
Бионические ласты со съемными лезвиями могут совершить революцию в дайвинге Новое программное обеспечение превращает ткацкие станки в 3D-принтеры Morphing Karambit — самый безопасный керамбит в мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 обычных вещей, за которые казнят в Северной Корее242
Как появились воры в законе35
В торговом центре нашли тайную комнату2
Малыш не смог отбиться от любвеобильных щенков7
У каких народов измена — знак гостеприимства53
Видео
00:48
Рыцарь в латах из фольги удивил новозеландцев
Безумный мир
00:40
В Шотландии гигантский лесной кот попал на видео
Истории
01:18
Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи
Вещи
03:17
Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр
Безумный мир
00:32
Сердитый гусь напал на американских солдат
Безумный мир
04:31
Робот София отшила Уилла Смита
Безумный мир
00:54
Шимпанзе отправился за пирожками в Краснодаре
Безумный мир
10:01
Неадекват в трусах бил машины голыми руками
Безумный мир
02:41
Птица носилась по салону лайнера
Безумный мир
00:20
Малыш не смог отбиться от любвеобильных щенков
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение