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На пляж Флориды выбросило часть старинного корабля
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На пляж Флориды выбросило часть старинного корабля 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @StJohnsSheriffOffice
Эксперт по антиквариату охарактеризовал находку как "святой Грааль кораблекрушений".
На пляж Понте-Ведра американского штата Флорида выбросило 15-метровый фрагмент старинного парусника. Обломки обнаружили местная жительница Джулия Тернер и ее восьмилетний сын.
Прибывшие на пляж специалисты сообщили, что, несмотря на столь длительное пребывание в воде, киль и шпангоут корабля хорошо сохранились. Изучив находку, исследователи пришли к выводу, что парусник построен в XVIII веке.
На обломках сохранились медные элементы, а на шпангоуте можно различить вырезанные римские цифры.
Детали судна специалисты планируют доставить в местный музей, пока их не смыло волнами обратно в океан.
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