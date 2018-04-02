На пляж Флориды выбросило часть старинного корабля

Эксперт по антиквариату охарактеризовал находку как "святой Грааль кораблекрушений".

На пляж Понте-Ведра американского штата Флорида выбросило 15-метровый фрагмент старинного парусника. Обломки обнаружили местная жительница Джулия Тернер и ее восьмилетний сын.

Waves were already crashing on the wreckage before high tide. Local archaeologists tell me it’s up to the state what happens to it. Many people want to see it preserved @ActionNewsJax pic.twitter.com/JBG57wz1cc— Brittney Donovan (@brittneyANjax) 28 марта 2018 г.

Прибывшие на пляж специалисты сообщили, что, несмотря на столь длительное пребывание в воде, киль и шпангоут корабля хорошо сохранились. Изучив находку, исследователи пришли к выводу, что парусник построен в XVIII веке.

На обломках сохранились медные элементы, а на шпангоуте можно различить вырезанные римские цифры.

Детали судна специалисты планируют доставить в местный музей, пока их не смыло волнами обратно в океан.