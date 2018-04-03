Какие подарки никогда не дарили русские

На Руси издавна существовали различные суеверия, связанные с подарками. Одни родились ещё в языческом прошлом, другие — уже в эпоху христианства. В частности, считалось, что некоторые предметы лучше не дарить.

Сорванные цветы

В языческие времена на Руси не принято было преподносить в подарок живые цветы. Считалось, что, оставшись без корней и питания, сорванный цветок может пить жизненную силу из других живых существ.

Такие цветы рассматривали как символ смерти, их приносили только на могилы. Традиция дарить букеты живых цветов и украшать ими помещения пришла к нам из Византии лишь с внедрением христианства.

В наше время запрещается лишь дарить четное количество цветов, так как согласно суеверию это означает, что дни человека сочтены, поэтому в цветы в четном количестве приносят только на кладбище.

Платки и полотенца

Дело в том, что эти предметы связаны с похоронной символикой. В старину на Руси тем, кто выносил гроб, дарили новые полотенца, а остальным раздавали платки, чтобы вспомнили об усопшем. И в наше время подобные подарки остаются нежелательными — суеверные считают, что они к слезам.

Тапочки

Это также похоронные символы. По христианскому обычаю, в тапочках хоронят покойников. Таким образом, мы, пусть и бессознательно, намекаем человеку на смерть.

Эта примета возникла в относительно поздние времена, когда люди стали носить наручные часы. К часам у людей всегда было особое отношение — ведь они отсчитывают время человеческой жизни. Получается, что это намек на то, что время, отпущенное человеку, ограничено.

А на Руси верили, что если мужчина дарит женщине часы, или наоборот, женщина мужчине, то они скоро расстанутся. Правда, в отношении настенных, напольных часов или будильников примета вроде бы не работала.

Колюще-режущие предметы

Ножи, кинжалы, ножницы, вилки, булавки, по примете, дарить нельзя. В старину верили, что острые предметы привлекают нечистую силу, поэтому такой презент может принести в дом ссору, разлад или любые неприятности.

Зеркала

Зеркала издавна связывали со сверхъестественной сферой, верили, что через них в наш мир могут проникать потусторонние силы. Кроме того, специалисты по биоэнергетике утверждают, что зеркала обладают свойством хранить информацию об окружающих их объектах и людях.

На Руси считали, что если часто смотреться в зеркало, то быстро постареешь. А разбитое или треснувшее зеркало сулило семь лет несчастий.

Жемчуг

На Руси его называли «слезами русалки». Согласно поверьям, в русалок превращались молодые девушки-утопленницы. Считалось, что жемчуг или украшения из него принесут тому, кто получил такой подарок, чужие слезы.

Изображения птиц

На Руси птицы считалось, что птица, залетевшая в окно, пророчит чью-то смерть. Также русские верили, что человеческие души способны превращаться в птиц. Поэтому статуэтки, изображающие ворон, сорок, голубей, цапель и прочих пернатых, не были желанным подарком. По поверью, они несли в дом печаль.

Пустая посуда и кошельки

Подаренные пустые ёмкости, согласно поверью, сулили хозяевам потери и финансовые неудачи. Поэтому в чашку или кошелек следовало обязательно положить хотя бы монетку — чтобы притягивала достаток.

Приданое для новорожденного

Эта примета актуальна до сих пор. Особо суеверные люди не готовят приданое для ребенка, пока он не родился. Также нельзя дарить родителям до рождения ребенка ползунки, одеяльца, детскую посуду или игрушки.

Вероятно, данное суеверие связано с высокой детской смертностью в прошлом. Ребёнок мог родиться мёртвым или умереть сразу же после рождения, и тогда приданое не пригодилось бы. К тому же, в старину верили, что в подаренные вещи может вселиться злой дух, который будет тревожить новорожденного.

Икона или крест

Считается, что такие подарки можно принимать лишь от близких людей. Если икона или крест подарены не от чистого сердца, считается, что они могут привлекать в жизнь человека неудачи. В старину такие подарки могли преподносить лишь родители, близкие родственники, крёстные мать и отец.

Если вы очень уж хотите подарить человеку вещь из «запретного» списка, то стоит попросить за неё символическую плату — хотя бы мелкую денежку. Считается, что тогда плохая примета не подействует.