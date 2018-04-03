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Американцы создали мини-робота, способного поднять до 4 тонн
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Американцы создали мини-робота, способного поднять до 4 тонн 

360tv.ru 3 часа назад
Компания Trailer Valet из США презентовала мини‐робота RVR. Маленькое устройство, которое весит всего 44 килограмма, способно перемещать грузы массой до четырех тонн. Информация о новинке была опубликована на сайте компании‐производителя.
Робот может работать без подзарядки 30 минут. Его максимальная комплектация обойдется покупателю в четыре тысячи долларов.
Роботы RVR управляются дистанционно. Как уверяют в компании, переместить внушительных размеров трейлер маленький трудяга способен после одного нажатия кнопки.
Тяжелые гусеничные гусеницы позволяют RVR проходить по различной поверхности, включая асфальт, гравий, траву и грязь.
В NASA намерены создать миниатюрных роботов, которых отправят исследовать поверхность Марса. Устройства размером не больше обычных пчел оборудуют маленькими крыльями и специальными сенсорами, позволяющими проводить анализ.
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